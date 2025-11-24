La quatrième nuit de deuil pour le martyre de Hazrat Zahra (s.a.) a eu lieu en présence du Guide de la Révolution.

Selon l'agence de presse ABNA, coïncidant avec la quatrième nuit de deuil dans la Hosseinieh de l'Imam Khomeiny (r.a.), la cérémonie de la soirée du martyre de Hazrat Zahra (s.a.) s'est tenue ce soir (lundi soir) en présence du Guide Suprême de la Révolution Islamique et de milliers de pleureurs Fatimi et de diverses couches de la population.

Lors de cette cérémonie, Hojjat-ol-Islam wal-Moslemin Masoud Aali, dans son discours, a expliqué le rôle des « biens » (Ma’rūf) et des « maux » (Munkar) sociaux et influents dans la société et, au-delà, sur le front de la Vérité, et a déclaré : Hazrat Zahra (s.a.), par ses actions et ses paroles, a préservé le plus grand « bien » sur le front de la Vérité, à savoir Hazrat Amir al-Mu'minin Ali (a.s.), et en empêchant la survenue du plus grand « mal », c'est-à-dire la déviation du front de la Wilayat (Gouvernance), elle est en fait devenue la « Protectrice du Front de la Vérité ».

De plus, lors de cette cérémonie, M. Mahmoud Karimi a récité des élégies (Marsiya) et des chants de deuil (Nouha) à la mémoire de Hazrat Siddiqah (s.a.).