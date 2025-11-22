Mahmoud Abbas lance la formation d'un Conseil d'administration pour la Bande de Gaza

Selon l'agence de presse ABNA citant Al-Rai Al-Jadeed, des sources médiatiques ont annoncé que Mahmoud Abbas, le président de l'Autorité Palestinienne, a émis l'ordre de former un petit conseil pour administrer la Bande de Gaza dans la prochaine phase.

Ces sources ont ajouté que ce conseil comprendra Hussein al-Sheikh, l'adjoint d'Abbas, Mohammad Mustafa, le Premier ministre du gouvernement affilié à l'AP, Mahmoud al-Habbash, le chef du Conseil judiciaire suprême, Ruhi Fattouh, le président du Conseil national, Majed Faraj, le chef des services de renseignement, et Ziad Abu Amr, le conseiller d'Abbas.

La formation de ce conseil intervient après l'adoption mardi par le Conseil de sécurité d'une résolution proposée par les États-Unis pour la mise en œuvre du « plan Trump » à Gaza, basé sur le déploiement de forces internationales dans cette enclave. La Russie et la Chine se sont abstenues de voter sur cette résolution. Bien que ladite résolution n'ait spécifié aucun rôle direct pour l'Autorité Palestinienne dans l'administration de la Bande de Gaza, celle-ci l'a accueillie favorablement.