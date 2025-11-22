  1. Accueil
  2. service
  3. Asie d'Ouest et Moyen-Orient

Mahmoud Abbas lance la formation d'un Conseil d'administration pour la Bande de Gaza

22 novembre 2025 - 14:22
Code d'info: 1752989
Source: ABNA
Mahmoud Abbas lance la formation d'un Conseil d'administration pour la Bande de Gaza

Des sources médiatiques ont fait état des mesures prises par l'Autorité Palestinienne (AP) pour créer un Conseil d'administration pour la Bande de Gaza.

Selon l'agence de presse ABNA citant Al-Rai Al-Jadeed, des sources médiatiques ont annoncé que Mahmoud Abbas, le président de l'Autorité Palestinienne, a émis l'ordre de former un petit conseil pour administrer la Bande de Gaza dans la prochaine phase.

Ces sources ont ajouté que ce conseil comprendra Hussein al-Sheikh, l'adjoint d'Abbas, Mohammad Mustafa, le Premier ministre du gouvernement affilié à l'AP, Mahmoud al-Habbash, le chef du Conseil judiciaire suprême, Ruhi Fattouh, le président du Conseil national, Majed Faraj, le chef des services de renseignement, et Ziad Abu Amr, le conseiller d'Abbas.

La formation de ce conseil intervient après l'adoption mardi par le Conseil de sécurité d'une résolution proposée par les États-Unis pour la mise en œuvre du « plan Trump » à Gaza, basé sur le déploiement de forces internationales dans cette enclave. La Russie et la Chine se sont abstenues de voter sur cette résolution. Bien que ladite résolution n'ait spécifié aucun rôle direct pour l'Autorité Palestinienne dans l'administration de la Bande de Gaza, celle-ci l'a accueillie favorablement.

Votre commentaire

You are replying to: .
captcha