Selon l'agence de presse ABNA, J.D. Vance, vice-président des États-Unis, a écrit dans un message sur le réseau X : « L'idée d'augmenter l'aide militaire à l'Ukraine et d'intensifier les sanctions contre la Russie pour que Kiev l'emporte dans le conflit est simplement une "fantaisie" ».

Il a ajouté : « Il existe une perception selon laquelle si nous donnons simplement plus d'argent, envoyons plus d'armes ou rendons les sanctions plus sévères, la victoire est proche. La paix n'est pas obtenue par des diplomates ou des politiciens qui vivent dans un monde imaginaire, mais par des personnes intelligentes et réalistes. »

Le responsable américain a considéré les critiques du plan de paix américain pour l'Ukraine comme des personnes qui ne sont soit pas suffisamment informées du plan, soit qui ne comprennent pas les réalités sur le terrain.

Vance a souligné que toute proposition de résolution du conflit doit être acceptable pour la Russie et l'Ukraine en tant que parties belligérantes, et viser à minimiser la probabilité d'une reprise des hostilités.