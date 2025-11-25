Bureau des médias de Gaza : La moitié de la population de Gaza ne reçoit aucune nourriture quotidiennement

Selon l'agence de presse Abna, citant le Centre d'information palestinien, le Bureau des médias du gouvernement de Gaza a publié un rapport indiquant que près de 42 % des habitants de la bande de Gaza ne reçoivent aucun repas au cours de la journée, et que les 58 % restants n'ont accès qu'à un seul repas.

Ce rapport, en réponse à l'affirmation du coordinateur du régime sioniste selon laquelle plus d'un million de repas sont distribués quotidiennement, souligne que les chiffres publiés par le régime d'occupation sont un aveu manifeste de la politique appliquée de famine et du contrôle délibéré du flux de nourriture à Gaza.

Selon le rapport, le coordinateur sioniste a affirmé que 1,4 million de repas sont distribués quotidiennement à Gaza. Par conséquent, compte tenu de la population de Gaza de 2,4 millions de personnes, cette quantité ne couvre que 58,3 % des besoins. Cela signifie que 42 % de la population (environ un million de personnes) ne reçoit aucune nourriture quotidiennement.

Le rapport indique également que recevoir même un seul repas est inférieur à la norme minimale nécessaire à la survie. En supposant une moyenne de 400 grammes par repas, la quantité totale de nourriture importée s'élève à 560 tonnes par jour, alors que le besoin réel de la population de Gaza est de 2400 à 2600 tonnes.

Le gouvernement de Gaza a souligné que ces chiffres montrent que moins d'un quart des besoins alimentaires réels pénètrent dans Gaza. Concernant l'affirmation de la distribution de 3,5 millions de galettes de pain, le rapport indique que la ration par personne n'est que de 1,4 petite galette de pain par jour ; une quantité qui n'est pas suffisante même pour les enfants et qui indique un rationnement du pain et l'atteinte du seuil de la famine.

Selon cette déclaration, le régime sioniste a annoncé que 270 000 colis alimentaires ont été distribués en un mois, ce qui ne suffit que pour 1,3 million de personnes. Ces chiffres montrent que chaque famille ne reçoit qu'un seul colis alimentaire par mois, ce qui est bien en dessous du besoin minimal mensuel.

Le Bureau des médias du gouvernement de Gaza a souligné que ces données démontrent que le régime sioniste non seulement ne respecte pas les engagements humanitaires et les dispositions du cessez-le-feu, mais qu'il entrave systématiquement l'entrée de l'aide et intensifie la politique de famine à Gaza.