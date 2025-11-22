Araghchi : La propagande des Sionistes et de l'Occident visant à présenter l'Iran comme une menace s'est effondrée

elon l'Agence de presse AhlulBayt (a.s.) News Agency – ABNA, « Seyyed Abbas Araghchi », ministre des Affaires étrangères de l'Iran, a déclaré dans une interview, soulignant que « l'attention portée aux voisins et à l'environnement de voisinage de la République islamique est considérée comme l'une de nos priorités en matière de politique étrangère » : « Cette approche a commencé avec le gouvernement précédent, bien sûr, elle avait également été poursuivie par les gouvernements précédents, et nous l'avons également considérée comme la première priorité du ministère des Affaires étrangères au sein du quatorzième gouvernement. »

Il a ajouté lors d'un entretien avec « Khaneh Mellat » : « Au cours de la dernière année ou des 14 derniers mois, les interactions diplomatiques avec les pays voisins ont été à un très haut niveau. »

Le ministre des Affaires étrangères a souligné : « La propagande du régime sioniste et des Occidentaux et leurs efforts pour montrer l'Iran comme une menace régionale au lieu d'Israël sont maintenant brisés et se sont effondrés ; bien sûr, les attaques, le génocide, les catastrophes et les crimes d'Israël dans la région ont également été efficaces à cet égard. »

Araghchi a poursuivi : « Nous avons lancé la diplomatie provinciale récemment parce que nos pays voisins peuvent établir de bonnes relations commerciales avec leurs régions adjacentes dans notre pays, qui possèdent de très bonnes capacités. »