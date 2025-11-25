Jordanie : Israël a violé le cessez-le-feu à Gaza plus de 500 fois

Selon l'agence de presse Abna, citant Al Jazeera, Ayman Safadi, le ministre jordanien des Affaires étrangères, a souligné dans son discours d'aujourd'hui que son pays poursuit ses efforts pour mettre fin à la guerre à Gaza et parvenir à la stabilité dans la région.

Il a ajouté que plus de 500 violations de l'accord de cessez-le-feu à Gaza ont été enregistrées par le régime sioniste. La priorité à Gaza est la reconstruction de cette bande et le retour à une vie normale. Le cessez-le-feu à Gaza doit être stabilisé. L'aide qui a été acheminée dans la bande de Gaza jusqu'à présent n'est pas suffisante.

Plus tôt, Hazem Qassem, porte-parole du mouvement Hamas, avait également souligné que le chemin vers la deuxième phase du cessez-le-feu à Gaza est complexe et que le mouvement a rempli ses engagements, mais que le régime sioniste continue de violer le cessez-le-feu.

Il a ajouté : « La poursuite de cette tendance pourrait entraîner la rupture de l'accord de cessez-le-feu, et cette question a été notifiée par le mouvement Hamas aux médiateurs lors des négociations du Caire. »