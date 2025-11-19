Poutine : La coopération entre la Russie et la Chine n'est dirigée contre aucune tierce partie

Selon l'agence de presse Abna, le Premier ministre chinois, Li Qiang, a rencontré et s'est entretenu avec le président russe, Vladimir Poutine, au Kremlin.

Le président russe a déclaré lors de son entretien avec le Premier ministre chinois : « La coopération entre les deux pays, la Russie et la Chine, dans le cadre de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS), contribue à faire de cette organisation l'un des piliers de l'ordre mondial multipolaire. »

Vladimir Poutine a ensuite ajouté : « Les relations entre la Russie et la Chine sont dans leur meilleure période historique. La coopération entre la Russie et la Chine n'est dirigée contre aucune tierce partie. »