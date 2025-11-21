Araghchi: Nous sommes plus prêts qu'avant la dernière guerre ; Nous soutenons un accord équitable

Selon l'agence de presse Abna, « Seyed Abbas Araghchi », le ministre des Affaires étrangères de notre pays, a déclaré dans une interview avec The Economist, en réponse à une question sur la préparation à une éventuelle attaque du régime sioniste : « Nous sommes plus prêts qu'avant la dernière guerre, et nos missiles sont meilleurs en quantité et en qualité. »

Il a ajouté : « Nous ne voulons pas la guerre, et la meilleure façon de l'éviter est de s'y préparer. »

Araghchi, soulignant que la République islamique d'Iran soutient un accord juste et équilibré, a déclaré : « Les Américains veulent dicter leurs exigences. »

Le ministre des Affaires étrangères de notre pays a poursuivi : « Nous avons tiré de nombreuses leçons de la guerre de 12 jours, nous avons identifié nos propres forces et faiblesses, ainsi que les faiblesses du régime sioniste ; Nous avons travaillé sur tous ces points et nous sommes complètement prêts. Encore plus prêts que la dernière fois. »

Auparavant, Araghchi, en réaction à l'adoption de la résolution anti-iranienne au Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), avait déclaré : « Ces pays, par cette action et en ignorant les interactions et la bonne volonté de l'Iran, portent atteinte à la crédibilité et à l'indépendance de l'Agence et perturbent le processus d'interaction et de coopération entre l'Agence et l'Iran. »

Il a ajouté : « Aujourd'hui, il a été annoncé au Directeur général de l'Agence par une lettre officielle que cette entente n'est plus considérée comme valide et est réputée terminée. »