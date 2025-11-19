Résistance Palestinienne : Le bombardement du Liban est un coup dur pour les partisans de la paix avec Israël

Selon l'agence de presse Abna, citant l'agence de presse palestinienne Shihab, les Comités de la Résistance Palestinienne ont publié un communiqué en réaction au massacre dans le camp d'Ain al-Hilweh.

Le communiqué indique : « Nous condamnons fermement l'horrible massacre de Palestiniens perpétré par l'ennemi sioniste dans le camp d'Ain al-Hilweh. »

Les Comités de la Résistance Palestinienne ont ajouté : « Ce nouveau massacre révèle une fois de plus le vrai visage du régime sioniste, qui est fondé sur le meurtre de masse et le génocide. Nous considérons l'attaque contre le camp d'Ain al-Hilweh comme un coup sévère porté à tous ceux qui misent sur la normalisation, la coexistence et les accords de paix avec les occupants. »

L'ennemi sioniste a ciblé quelques heures auparavant le camp d'« Ain al-Hilweh » dans la ville de Saïda, au sud du Liban, avec une attaque de drone, tuant 13 personnes et en blessant plusieurs autres.

Le régime sioniste a violé à plusieurs reprises le cessez-le-feu ces derniers jours et a ciblé différentes régions du Liban.