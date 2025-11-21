Les dangers de la résolution américaine pour l'administration de Gaza; Scénarios pour la Résistance

Selon l'agence de presse Abna, citant Al Jazeera, parallèlement à l'adoption de la résolution américaine sur Gaza au Conseil de sécurité, les inquiétudes concernant la violation des droits des Palestiniens ont augmenté. Les arrangements internationaux concernant Gaza donnent la priorité au désarmement de la Résistance par le biais d'une administration transitoire internationale dotée de larges pouvoirs. Ces arrangements lient également le retrait de l'armée du régime sioniste de Gaza à la stabilisation de la situation sécuritaire dans cette enclave; ce qui signifie que les occupants continueront d'être un acteur sécuritaire sur la scène palestinienne. Cette situation soulève plusieurs questions sur la manière dont la Résistance fera face aux conséquences de cette résolution dans la prochaine phase.

Les dangers de la résolution américaine pour Gaza

Malgré les affirmations selon lesquelles la résolution américaine appelle à la consolidation de l'accord de cessez-le-feu et à la réduction des restrictions sur l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza, Wissam Afifa, écrivain et analyste politique arabe, estime que cette résolution comporte de graves dangers, notamment :

L'internationalisation de Gaza pour de longues années et la poursuite de l'administration de cette enclave sous la supervision de l'entité connue sous le nom de « Conseil de la Paix », qui figurait dans le plan du président américain Donald Trump.

L'anéantissement de la force palestinienne par le désarmement de la Résistance.

Le retour de l'Autorité palestinienne dans la bande de Gaza sous des conditions extérieures, ce qui signifie que le processus de création de l'État palestinien ou de garantie de la souveraineté palestinienne sera retardé sans calendrier précis.

Bien que la résolution américaine bénéficie du soutien politique public de huit pays arabes et islamiques qui considèrent cette résolution comme un moyen de former un État palestinien, la réalité est que le soutien des pays arabes à une telle résolution crée en fait une légitimité morale et politique pour l'anéantissement des droits des Palestiniens.

Les groupes et forces nationales palestiniennes ont mis en garde contre les dangers de ladite résolution, la considérant comme une tentative d'imposer une tutelle internationale sur la bande de Gaza et d'adopter un point de vue partial allant dans le sens des intérêts des Sionistes. Ces groupes ont également déclaré que toute discussion concernant la question des armes de la Résistance devait se faire dans le cadre d'un processus politique interne qui garantit la fin de l'occupation, l'établissement d'un État palestinien indépendant et la réalisation du droit à l'autodétermination pour les Palestiniens.