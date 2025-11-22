FINUL : Il faut respecter la souveraineté du Liban

Selon l'agence de presse ABNA citant Sputnik, le commandant de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL), déployée dans le sud du Liban, a souligné à l'occasion de l'anniversaire de l'indépendance du pays que les forces de la FINUL sont engagées à soutenir l'armée libanaise.

Il a ajouté que le respect total de la souveraineté du Liban et de son intégrité territoriale est un facteur central pour la mise en œuvre de la résolution 1701 et pour jeter les bases de l'instauration d'une stabilité durable.

Ceci survient alors qu'un rapport publié par la FINUL indique que le régime sioniste a commis plus de 10 000 violations terrestres et aériennes contre le Liban, et ce pendant la période dite de cessez-le-feu.