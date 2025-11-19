États-Unis : Accord de coopération nucléaire et vente de F-35 à l'Arabie Saoudite finalisés

Selon l'agence de presse Abna, la Maison Blanche a déclaré dans un communiqué sur les résultats de la rencontre entre Trump et ben Salman à Washington : « Une série d'accords importants ont été finalisés, qui approfondissent le partenariat stratégique entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite, élargissent les opportunités d'emplois américains bien rémunérés, renforcent les chaînes d'approvisionnement vitales et la stabilité régionale, et donnent la priorité à la sécurité, aux industries et au personnel américains. »

Le communiqué a ajouté : « Les réalisations clés comprennent un accord de coopération nucléaire civile, l'avancement de la coopération dans le domaine des minéraux critiques et un protocole d'accord sur l'intelligence artificielle, tout cela reflétant l'engagement des États-Unis à conclure des contrats qui servent directement l'intérêt du peuple américain. »

La Maison Blanche a annoncé dans son communiqué : « Les États-Unis et l'Arabie Saoudite ont signé une déclaration commune sur l'achèvement des négociations concernant la coopération dans le domaine de l'énergie nucléaire civile. Cette déclaration établit une base juridique pour un partenariat de plusieurs décennies et de plusieurs milliards de dollars avec l'Arabie Saoudite dans le domaine de l'énergie nucléaire. »

La Maison Blanche a poursuivi dans son communiqué : « Trump et ben Salman ont signé l'Accord de Défense Stratégique États-Unis-Arabie Saoudite (SDA), qui est un accord historique renforçant notre partenariat de défense de plus de 80 ans et la dissuasion au Moyen-Orient. »

Le communiqué a ajouté : « Trump a approuvé un important paquet de défense qui comprend la livraison d'avions de combat F-35 (à l'Arabie Saoudite). Trump a également conclu un accord en vertu duquel l'Arabie Saoudite achètera environ 300 chars américains.»