Détails du plan de Trump pour un cessez-le-feu en Ukraine

Selon l'agence de presse Abna, citant Russia Today, des sources ukrainiennes affirment avoir eu accès au plan de paix américain en 28 points pour l'établissement d'un cessez-le-feu dans le pays.
Selon les affirmations des sources ukrainiennes, le plan américain comprend les points suivants :
-
Octroi de garanties de sécurité conditionnelles à l'Ukraine ;
-
L'Ukraine inscrit la neutralité et le retrait de l'OTAN dans sa Constitution, et l'OTAN confirme que l'Ukraine n'en deviendra jamais membre ;
-
Limitation des effectifs des forces armées ukrainiennes à 600 000 personnes ;
-
L'Ukraine reste un État non nucléaire ;
-
Reconnaissance de la souveraineté de la Russie sur la péninsule de Crimée et les Républiques populaires de Donetsk et de Louhansk ;
-
Les oblasts de Kherson et de Zaporijjia sont « gelés » sur la ligne de contact militaire ;
-
Création d'une zone tampon démilitarisée sous contrôle russe ;
-
Les deux parties s'engagent à ne pas modifier les frontières par la force ;
-
Prévention du déploiement des forces de l'OTAN en Ukraine ;
-
Déploiement d'avions de chasse de l'OTAN en Pologne ;
-
Lancement de dialogues de sécurité entre les États-Unis, l'OTAN et la Russie et création d'un groupe de travail États-Unis-Russie ;
-
La Russie inscrit légalement la politique de non-agression contre l'Ukraine et l'Europe ;
-
Lancement d'un grand projet d'investissement par les États-Unis et l'Europe pour la reconstruction de l'Ukraine ;
-
Affectation de $100 milliards d'actifs russes gelés à la reconstruction, les États-Unis recevant 50% des bénéfices ;
-
L'Europe ajoute $100 milliards supplémentaires ;
-
Les actifs russes gelés restants sont alloués à des projets conjoints américano-russes ;
-
Création d'un Fonds de développement de l'Ukraine, investissement dans les infrastructures, les ressources et les technologies ;
-
Levée progressive des sanctions contre la Russie ;
-
Retour de la Russie au G8 ;
-
Coopération économique à long terme entre la Russie et les États-Unis ;
-
Échange complet de prisonniers et retour des civils et des enfants ;
-
Programmes humanitaires et regroupement familial ;
-
Programmes éducatifs sur la tolérance ;
-
Relance de la centrale nucléaire de Zaporijjia sous la supervision de l'AIEA, partage de l'électricité à parts égales entre la Russie et l'Ukraine ;
-
Aide des États-Unis à la reconstruction de l'infrastructure gazière ukrainienne ;
-
Organisation d'élections présidentielles en Ukraine 100 jours après la signature de l'accord ;
-
Amnistie complète pour tous les participants à la guerre ;
-
Cet accord est juridiquement contraignant ;
-
Le contrôle est exercé par un « Conseil de la Paix » dirigé par Donald Trump ;
-
La violation de l'accord entraîne des sanctions ;
-
Après la signature du document, un cessez-le-feu immédiat et le retrait des troupes vers les positions convenues sont mis en œuvre.
Votre commentaire