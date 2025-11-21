  1. Accueil
Détails du plan de Trump pour un cessez-le-feu en Ukraine

21 novembre 2025 - 20:54
Source: ABNA
Des sources ukrainiennes ont révélé les détails du plan du président américain pour un cessez-le-feu dans ce pays.

Selon l'agence de presse Abna, citant Russia Today, des sources ukrainiennes affirment avoir eu accès au plan de paix américain en 28 points pour l'établissement d'un cessez-le-feu dans le pays.

Selon les affirmations des sources ukrainiennes, le plan américain comprend les points suivants :

  • Octroi de garanties de sécurité conditionnelles à l'Ukraine ;

  • L'Ukraine inscrit la neutralité et le retrait de l'OTAN dans sa Constitution, et l'OTAN confirme que l'Ukraine n'en deviendra jamais membre ;

  • Limitation des effectifs des forces armées ukrainiennes à 600 000 personnes ;

  • L'Ukraine reste un État non nucléaire ;

  • Reconnaissance de la souveraineté de la Russie sur la péninsule de Crimée et les Républiques populaires de Donetsk et de Louhansk ;

  • Les oblasts de Kherson et de Zaporijjia sont « gelés » sur la ligne de contact militaire ;

  • Création d'une zone tampon démilitarisée sous contrôle russe ;

  • Les deux parties s'engagent à ne pas modifier les frontières par la force ;

  • Prévention du déploiement des forces de l'OTAN en Ukraine ;

  • Déploiement d'avions de chasse de l'OTAN en Pologne ;

  • Lancement de dialogues de sécurité entre les États-Unis, l'OTAN et la Russie et création d'un groupe de travail États-Unis-Russie ;

  • La Russie inscrit légalement la politique de non-agression contre l'Ukraine et l'Europe ;

  • Lancement d'un grand projet d'investissement par les États-Unis et l'Europe pour la reconstruction de l'Ukraine ;

  • Affectation de $100 milliards d'actifs russes gelés à la reconstruction, les États-Unis recevant 50% des bénéfices ;

  • L'Europe ajoute $100 milliards supplémentaires ;

  • Les actifs russes gelés restants sont alloués à des projets conjoints américano-russes ;

  • Création d'un Fonds de développement de l'Ukraine, investissement dans les infrastructures, les ressources et les technologies ;

  • Levée progressive des sanctions contre la Russie ;

  • Retour de la Russie au G8 ;

  • Coopération économique à long terme entre la Russie et les États-Unis ;

  • Échange complet de prisonniers et retour des civils et des enfants ;

  • Programmes humanitaires et regroupement familial ;

  • Programmes éducatifs sur la tolérance ;

  • Relance de la centrale nucléaire de Zaporijjia sous la supervision de l'AIEA, partage de l'électricité à parts égales entre la Russie et l'Ukraine ;

  • Aide des États-Unis à la reconstruction de l'infrastructure gazière ukrainienne ;

  • Organisation d'élections présidentielles en Ukraine 100 jours après la signature de l'accord ;

  • Amnistie complète pour tous les participants à la guerre ;

  • Cet accord est juridiquement contraignant ;

  • Le contrôle est exercé par un « Conseil de la Paix » dirigé par Donald Trump ;

  • La violation de l'accord entraîne des sanctions ;

  • Après la signature du document, un cessez-le-feu immédiat et le retrait des troupes vers les positions convenues sont mis en œuvre.

