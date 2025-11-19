Détails du projet de résolution européen contre l'Iran à l'AIEA

Selon l'agence de presse Abna, les États-Unis et la Troïka européenne ont soumis un projet de résolution contre l'Iran au Conseil des gouverneurs de l'AIEA.

Selon ce rapport, ce projet de résolution demande à l'Iran de fournir des réponses et d'autoriser l'accès aux sites nucléaires bombardés ainsi qu'à ses stocks d'uranium enrichi.

Certains médias avaient déjà annoncé auparavant que ce projet contenait huit clauses et qu'il devait être présenté et soumis au vote lors de la prochaine réunion du Conseil des gouverneurs de l'AIEA, qui aura lieu du 19 au 21 novembre (28 au 30 Aban).

Dans ce projet, comme dans les résolutions précédentes, l'Iran est appelé à suspendre ses activités nucléaires, y compris l'enrichissement et le retraitement, notamment la recherche et le développement, ainsi que les projets liés à l'eau lourde.

Les trois pays européens ont demandé à l'Iran d'appliquer le Protocole additionnel et de fournir ses informations nucléaires à l'Agence. De plus, le projet de résolution allègue que l'Iran ne respecte pas l'accord de garanties conformément au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP). Le projet déclare que l'AIEA n'a pas pu accéder aux sites et à l'uranium enrichi de l'Iran au cours des cinq derniers mois et a perdu la possibilité de vérification dans ce domaine.