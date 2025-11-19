Yémen : La résolution américaine légitime la tutelle étrangère sur le peuple palestinien

Selon l'agence de presse Abna, citant Al-Masirah, le ministère des Affaires étrangères du Yémen a déclaré dans un communiqué que la récente résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies concernant Gaza légitime une tutelle étrangère sur le peuple palestinien.

Le communiqué indique : « Cette résolution ignore les droits inaliénables du peuple palestinien, y compris leur droit à mettre fin à l'occupation, à l'autodétermination et à la création d'un État palestinien. »

Le ministère des Affaires étrangères du Yémen a ajouté : « Par cette résolution, les États-Unis tentent d'atteindre des objectifs que le régime sioniste n'a pas pu atteindre par le biais du génocide. »

Le communiqué ajoute : « Tout plan ou projet qui ignore ou tente de contourner les droits du peuple palestinien est voué à l'échec. »

Le ministère a souligné que la résolution du Conseil de sécurité a de nouveau démontré l'incapacité persistante du Conseil à mettre fin à l'agression et au blocus imposé à Gaza.

La session du Conseil de sécurité de l'ONU sur le plan proposé par Trump concernant la situation dans la bande de Gaza s'est tenue lundi soir heure de New York (mardi à l'aube heure de Téhéran).

Treize membres du Conseil de sécurité ont voté en faveur du projet de résolution américain sur Gaza, tandis que les représentants de la Russie et de la Chine se sont abstenus.