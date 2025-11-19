Maison Blanche : Trump va signer le projet de loi sur la publication des documents Epstein

Selon l'agence de presse Abna, citant le magazine Barron’s, la Maison Blanche a déclaré que le président américain Donald Trump avait l'intention de signer la résolution du Congrès obligeant le département de la Justice à publier les dossiers d'Epstein.

Un haut responsable de la Maison Blanche a déclaré à Barron’s : « Ce projet de loi sera signé dès qu'il arrivera à la Maison Blanche. »

Inquiétude de Johnson concernant la rapidité de l'approbation de la publication des documents Epstein

En marge du dîner officiel d'hier soir à la Maison Blanche, Mike Johnson, le président de la Chambre des représentants des États-Unis, a déclaré qu'il était « profondément déçu » par la décision du Sénat d'adopter de manière décisive le projet de loi visant à publier les documents Epstein.

Il a ajouté que cette résolution avait été adoptée sans tenir compte des amendements qu'il avait proposés auparavant, ainsi que d'autres Républicains de la Chambre des représentants.

La Chambre des représentants et le Sénat américain ont tous deux soutenu le plan obligeant le département de la Justice à divulguer les documents liés à Epstein.

Les documents sur les communications d'Epstein restent au centre des débats politiques aux États-Unis, les membres des deux partis, Démocrate et Républicain, s'accusant mutuellement d'être liés au réseau de traite d'êtres humains de ce milliardaire notoire.

Les médias américains avaient annoncé que Trump signerait le projet de loi sur la publication des documents Epstein tard mardi ou mercredi. Trump, après avoir changé de position, a finalement accepté la publication de ces documents.