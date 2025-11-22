L'insécurité et les meurtres internes persistent ; Des corps de citoyens syriens retrouvés

Selon l'agence de presse ABNA citant Al-Maalomah, l'OSDH a annoncé qu'au moins trois autres citoyens du pays ont été tués pour la seule journée de vendredi, dans le cadre de la poursuite de l'insécurité et de l'instabilité en Syrie.

Selon ce rapport, les corps de deux jeunes Syriens ont été retrouvés à l'intérieur de l'hôpital d'Al-Waer à Homs, et il a été rapporté qu'ils avaient été tués dans des circonstances ambiguës après avoir été portés disparus pendant plusieurs heures.

De plus, le corps d'un autre citoyen syrien a été retrouvé dans la région de Maskana, dans la campagne orientale d'Alep.

L'OSDH a souligné que le nombre de morts dus à l'insécurité dans ce pays a atteint 1 157 personnes dans différentes provinces syriennes depuis le début de l'année 2025.