Attaque de drone israélien sur le Sud-Liban

Selon l'agence de presse ABNA citant Al-Masirah, des sources libanaises ont annoncé qu'un drone israélien a ciblé il y a quelques minutes un véhicule dans la région de Zoutar, située à Nabatieh, dans le sud du pays.

Il est également rapporté qu'au moins une personne a été tuée dans cette attaque de drone.

Récemment, les forces des Nations Unies dans le sud du Liban ont reconnu que le régime sioniste avait commis plus de 10 000 violations aériennes et terrestres contre le Liban pendant la période dite de cessez-le-feu.