Vive réaction du Koweït aux attaques du régime sioniste contre Gaza

Selon l'agence de presse Abna, citant Asharq, le ministère des Affaires étrangères du Koweït a réagi aux attaques du régime sioniste contre Gaza en publiant un communiqué.

Le communiqué indique : « Le Koweït condamne fermement les attaques d'Israël contre Gaza. »

Dans sa déclaration, le ministère des Affaires étrangères a souligné la nécessité pour la communauté internationale de conjuguer ses efforts pour mettre fin à ces attaques qui minent la sécurité et la stabilité de la région, et a insisté sur l'importance pour le Conseil de sécurité d'assumer ses responsabilités dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales en garantissant le respect intégral des résolutions internationales pertinentes.

Le ministère des Affaires étrangères du Koweït a également souligné : « Le Koweït condamne fermement les attaques d'Israël contre la bande de Gaza et les considère comme un mépris flagrant de tous les efforts régionaux et internationaux visant à mettre fin au conflit et à rétablir la sécurité et la stabilité dans la région. »

Le communiqué mentionne également que ces actions constituent un mépris pour l'application des résolutions internationales, y compris la Résolution n° 2803 du Conseil de sécurité de 2025.