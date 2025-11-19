Hamas : Le monde doit soutenir la victime au lieu de s'aligner sur le bourreau

Selon l'agence de presse Abna, citant le Mouvement de la Résistance Islamique Palestinienne (Hamas), celui-ci a publié aujourd'hui (mardi) un communiqué louant l'opération héroïque de bélier de voiture et d'attaque à l'arme blanche près de la colonie de « Gush Etzion » au sud de Bethléem. Il a considéré cette opération comme une réponse naturelle aux tentatives du régime d'occupation de détruire la cause palestinienne, ainsi qu'à l'intensification de la répression et de l'agression des militaires et des colons d'occupation en Cisjordanie et à Jérusalem, y compris les meurtres, les arrestations, les destructions, la colonisation et les raids incessants.

Le Hamas a souligné dans cette déclaration que la poursuite des agressions criminelles contre le peuple palestinien, les tentatives d'imposer de nouvelles réalités dans la bande de Gaza, et la continuation des plans de judaïsation et d'annexion en Cisjordanie ne passeront pas sans confrontation et réaction sur le terrain.

Le mouvement a déclaré : « Notre peuple a le droit de résister à l'occupation et de répondre à ses crimes et violations de la loi, et cette opération n'est rien d'autre que la conséquence inévitable de l'insistance du régime d'occupation sur ses agressions contre notre peuple, notre terre et nos lieux saints. »

Le Hamas a réaffirmé que le peuple palestinien maintiendra sa résilience et son insistance sur ses droits légitimes, et fera échouer toutes les tentatives de destruction de sa cause et de ses plans de déplacement.

Le mouvement a également mis en garde contre une dangereuse aggravation de la situation sur le terrain en cas de persistance de la répression et de la tyrannie du régime d'occupation, et a de nouveau appelé la communauté internationale à agir et à faire pression pour mettre fin aux crimes continus des occupants.

