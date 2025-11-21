Visite du vice-Premier ministre libanais à Damas et rencontre avec Joulani

Selon l'agence de presse Abna, « Tarek Matri », le vice-Premier ministre libanais, a rencontré Abou Mohammad Joulani, le président autoproclamé de Syrie, lors d'une visite officielle à Damas.

Selon l'Agence Nationale d'Information (ANI) libanaise, le vice-Premier ministre a tenu, au cours de cette visite, une série de réunions avec des responsables du régime de Joulani, dont le ministre syrien des Affaires étrangères « Assad al-Shaibani » et le ministre de la Justice « Muzahir al-Uwais ». Lors de ces réunions, des dossiers communs, notamment la question des détenus, des disparus et des frontières, ont été examinés.

Au cours de ces rencontres, l'importance de la poursuite de la coordination et du développement des relations dans les domaines politique, sécuritaire, judiciaire et économique a également été soulignée.

L'Agence Nationale d'Information libanaise a rapporté que « cette visite s'est déroulée dans le cadre de l'intérêt commun des deux pays pour le renforcement du dialogue et de la communication, et pour l'affirmation de la volonté des deux parties d'élever les relations bilatérales à un meilleur niveau. »