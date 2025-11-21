La colère de Riyad face aux politiques déchaînées et déstabilisatrices de Netanyahou dans la région

Selon l'agence de presse Abna, citant le site Internet du ministère des Affaires étrangères saoudien, Riyad a réagi aux actions déstabilisatrices du régime sioniste dans la région, en particulier à la visite du Premier ministre du régime sioniste, Benjamin Netanyahou, accompagné du ministre de la Guerre Israel Katz et d'autres accompagnateurs, dans le sud de la Syrie, ainsi qu'aux attaques contre Gaza et à la violation de l'accord de cessez-le-feu.

Le ministère des Affaires étrangères saoudien a publié un communiqué condamnant fermement l'atteinte à la souveraineté syrienne ainsi que les attaques contre la bande de Gaza.

Le communiqué indique : « Nous condamnons l'agression intentionnelle du Premier ministre du régime d'occupation d'Israël et de ses responsables contre la zone frontalière du sud de la Syrie, ce qui constitue une violation flagrante de la souveraineté de ce pays. »

De plus, le communiqué souligne : « L'attaque agressive du régime d'occupation contre la ville de Gaza et Khan Younès est également condamnée. »

Le ministère des Affaires étrangères saoudien a déclaré : « Nous appelons la communauté internationale à assumer sa responsabilité de mettre fin aux actions d'Israël qui violent les lois et les traités internationaux, en particulier le récent accord de Gaza. »

Le communiqué conclut : « L'Arabie saoudite souligne l'importance de mettre fin aux agressions d'Israël contre la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Syrie et de respecter l'Accord de désengagement des forces de 1974, qui assure la sécurité et la stabilité de la région et garantit la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Syrie. »