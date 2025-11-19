Selon l'agence de presse Abna, le Premier ministre polonais, Donald Tusk, a révélé aujourd'hui, mardi, l'identité des auteurs de l'explosion d'une voie ferrée dans le pays.

Le Premier ministre polonais a affirmé à cet égard : « Des citoyens ukrainiens qui collaboraient avec les services de renseignement russes ont fait exploser une voie ferrée en Pologne. »

Donald Tusk n'a pas fourni de détails supplémentaires à ce sujet.

Ceci survient alors que Varsovie avait précédemment affirmé que les services de renseignement russes étaient impliqués dans l'incident de l'explosion de la ligne ferroviaire du pays.

Le porte-parole du ministre de la Sécurité intérieure polonaise avait affirmé dans ce pays : « Tout indique que l'incident ferroviaire dans l'est de la Pologne a été mené à l'initiative des services secrets russes et que son objectif principal était de perturber le processus d'acheminement de l'aide à l'Ukraine ! »

Jusqu'à présent, Moscou n'a pas répondu à cette accusation de Varsovie.