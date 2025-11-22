Ansar Allah du Yémen avertit l'Arabie Saoudite

Selon l'agence de presse ABNA citant Arabi 21, Abdullah Al-Nuaimi, membre du bureau politique du mouvement Ansar Allah au Yémen, a souligné que Mohammed ben Salmane, le prince héritier saoudien, n'a pas tiré de leçons des huit années d'attaques contre le Yémen; des attaques qu'il a lancées avec une coalition arabe, américano-sioniste, alors que le Yémen n'avait même pas un seul missile.

Il a ajouté : « L'Amérique jettera Ben Salmane au milieu de cette bataille puis l'abandonnera, tout comme elle a abandonné Netanyahou. »

Ali Al-Qahoum, également membre du bureau politique de ce mouvement, a déclaré : « L'Arabie Saoudite doit accepter les nouvelles réalités au Yémen en tant qu'État. La révolution yéménite est issue de la volonté du peuple de ce pays. »

Il a déclaré : « Le chemin de la paix est clair et ses portes sont ouvertes si l'Arabie Saoudite est sérieuse dans la réalisation de la paix. La paix sera réalisée par l'arrêt des agressions, la fin de l'occupation, la levée du blocus et la reconstruction des zones touchées, ainsi que par la libération des prisonniers. Alors les Yéménites pourront résoudre leurs problèmes dans un environnement calme et stable, sans ingérence étrangère. »