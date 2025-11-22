Une équipe liée au régime sioniste change de nom sous la pression des partisans de la Palestine

Selon l'agence de presse ABNA citant l'Agence France-Presse, l'équipe cycliste « Israel Premier Tech », confrontée à des protestations de partisans de la Palestine au cours de la saison de courses sur route en cours, a annoncé dans un communiqué qu'elle changeait de nom pour devenir NSN (Never Say Never - Ne jamais dire jamais).

Selon ce communiqué, la marque NSN pour l'équipe sera enregistrée en Suisse, et l'équipe tiendra un camp d'entraînement cette semaine et poursuivra son programme de compétitions sous la nouvelle marque, dans les semaines à venir, à partir de Barcelone et Gérone en Espagne.

Précédemment, l'entreprise canadienne « Premier Tech » avait annoncé l'arrêt de son soutien financier à cette équipe cycliste affiliée au régime sioniste et s'était désolidarisée de ce régime.

L'entreprise canadienne « Premier Tech » a déclaré qu'elle mettait fin à son soutien financier à l'équipe suite aux vastes protestations contre la présence de l'équipe cycliste « Israel Premier Tech » dans diverses compétitions, en pleine guerre de Gaza.

Au cours des derniers mois, sur le parcours de plusieurs grandes compétitions internationales, l'équipe cycliste « Israel Premier Tech » a été ciblée par des manifestants contre le génocide du régime sioniste à Gaza. Diverses étapes du « Tour d'Espagne (Vuelta a España) » en août et septembre ont été perturbées par des protestations et des brandissements de drapeaux par des militants pro-palestiniens.

Des protestations sporadiques contre cette équipe ont également eu lieu lors de deux autres tours importants en Italie et en France.

La marque canadienne Premier Tech avait demandé à l'équipe après la fin du Tour d'Espagne de supprimer le nom « Israel » de son identité et de sa marque, et l'équipe avait accepté de prendre ses distances avec l'identité israélienne, mais cette décision n'a pas suffi à apaiser la situation, et l'entreprise canadienne a annoncé vendredi qu'elle mettait complètement fin à son soutien financier à l'équipe.

Le communiqué de l'entreprise Premier Tech stipule : « Après de nombreuses discussions avec l'équipe et un examen approfondi des circonstances, Premier Tech a décidé de se retirer du titre de sponsor de l'équipe Israel à partir de cet instant. »