Selon l'agence de presse ABNA citant Novosti, une source au sein du gouvernement sud-africain a souligné que l'absence des États-Unis au sommet du G20 à Johannesburg n'aura absolument aucun impact sur cette réunion.

Il a ajouté que Pretoria saluerait par ailleurs la décision des États-Unis de participer à la clôture de ce sommet.

Il est à noter que le Sommet des dirigeants du G20 a commencé aujourd'hui, samedi, à Johannesburg, en Afrique du Sud; il s'agit du premier sommet du G20 sur le continent africain.

Le sommet de cette année est marqué par des désaccords entre Washington et l'Union européenne sur l'avenir de l'Ukraine, ainsi que par l'impasse des négociations sur le climat au Brésil.

Des dirigeants mondiaux, dont le président français Emmanuel Macron, le Premier ministre indien Narendra Modi, le Premier ministre chinois Li Qiang, le président brésilien Lula da Silva et le président turc Recep Tayyip Erdoğan, sont présents à cette réunion.

Cependant, l'administration du président américain Donald Trump a annoncé que les priorités de l'Afrique du Sud en matière de coopération commerciale et d'action climatique ne sont pas conformes à la politique américaine, et le président du pays a refusé d'assister au sommet.

Le G20 est composé de 19 pays membres plus l'Union européenne. L'Union africaine y participe en tant qu'invitée et observatrice lors de certaines réunions du groupe.