Le Parlement jordanien rend le service militaire obligatoire en réponse aux menaces d'Israël

Selon l'agence de presse Abna, le Parlement jordanien a adopté le projet de loi présenté par le gouvernement visant à rendre à nouveau obligatoire le service militaire pour les citoyens jordaniens.

L'adoption de cette loi a eu lieu lors de la session d'hier du Parlement jordanien, en présence du Premier ministre Ja'afar Hassan et des membres du cabinet. Il est prévu que les mesures nécessaires à l'entrée en vigueur de cette loi commenceront à partir de février prochain.

Amin Mashaqbeh, ancien ministre jordanien et expert en affaires politiques du pays, a souligné que l'obligation du service militaire en Jordanie est une mesure nécessaire face aux menaces sécuritaires existantes, en particulier les convoitises du régime sioniste.

Il a ajouté que l'application de cette loi avait été suspendue en 1991, mais que l'augmentation des menaces du régime sioniste contre la région, notamment l'expansion des colonies, a conduit à sa révision.