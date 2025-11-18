Trump : Je ne suis pas satisfait du Mexique ; je pourrais aussi cibler ce pays

Selon l'agence de presse Abna, Donald Trump a déclaré aux journalistes : « Je ferai tout pour arrêter le flux de drogues. Ce week-end, quand j'ai regardé Mexico ; j'y ai vu beaucoup de problèmes. J'ai parlé avec des responsables mexicains, et ils connaissent ma position. Je ne suis pas satisfait du Mexique. »

Ces derniers mois, les États-Unis ont accru leur présence militaire dans la mer des Caraïbes et à la frontière du Venezuela sous prétexte de lutter contre les trafiquants de drogue.

Washington cible les navires traversant les frontières du Venezuela sous prétexte de lutter contre les trafiquants de drogue. La Maison Blanche n'a fourni aucun détail sur l'affirmation selon laquelle les personnes ciblées dans plus de 20 attaques, dans les Caraïbes et le Pacifique Est, étaient réellement des trafiquants. Les experts affirment que même si la cible est constituée de trafiquants, de telles attaques sont considérées comme des « exécutions extrajudiciaires ».