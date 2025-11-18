Condoléances de Baghaei aux familles des victimes indiennes en Arabie Saoudite

Selon l'Agence internationale de presse Ahlul Bayt (Abna), Ismail Baghaei, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran, en réaction à l'accident mortel de bus transportant des pèlerins indiens de l'Omra en Arabie Saoudite, a exprimé ses condoléances aux familles des victimes de cet événement et a qualifié cet accident de triste et douloureux.

Il a ajouté : « L'accident s'est produit sur la route menant à la ville de Médine et a entraîné la mort de plusieurs pèlerins indiens originaires de la ville d'Hyderabad. » Baghaei, tout en présentant ses condoléances aux familles des victimes, a exprimé la sympathie du gouvernement et de la nation iraniens envers la communauté indienne et a souligné la nécessité d'une coopération internationale en matière de sécurité du transport des pèlerins.

Baghaei a poursuivi en disant : « Le ministère des Affaires étrangères de l'Iran a demandé la miséricorde et le pardon divins pour les défunts, et le rétablissement complet auprès de Dieu Tout-Puissant pour les blessés de l'accident. » Le porte-parole de l'appareil diplomatique a également souhaité la paix aux survivants et a souligné que de tels événements révèlent plus que jamais la nécessité d'une synergie entre les gouvernements pour garantir la sécurité des pèlerins.

Ce message de condoléances a été publié alors que les premiers rapports de la scène de l'accident indiquaient que le bus transportant les pèlerins de l'Omra avait eu un accident alors qu'il circulait sur l'itinéraire de pèlerinage près de la ville de Médine. Des sources régionales ont annoncé que les secouristes saoudiens et le personnel de santé de Médine se sont immédiatement rendus sur place et ont procédé au transfert des blessés vers l'hôpital.