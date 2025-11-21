Nouvelles Sanctions Américaines Contre l'Iran

Selon l'agence de presse Abna, citant Bloomberg, le Département du Trésor des États-Unis a sanctionné un réseau pétrolier iranien, dans la continuité de la pression exercée contre le programme nucléaire pacifique de la République islamique d'Iran.

Le Département du Trésor américain a déclaré dans un communiqué qu'il avait sanctionné un réseau pétrolier soutenant le secteur militaire iranien.

Dans ce communiqué figurent les noms de 14 individus, 24 entreprises, 10 navires et 7 avions qui ont été placés sur la liste noire des sanctions.

« Scott Bassent », le secrétaire au Trésor américain, a affirmé : « L'action d'aujourd'hui est la poursuite de la pression maximale visant à couper les sources de financement de l'Iran pour le développement d'armes nucléaires et le soutien aux groupes terroristes par procuration, et à perturber ses revenus afin de freiner ses ambitions nucléaires. »

Le Département du Trésor américain a ajouté : « L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor américain cible également six navires et étend les sanctions contre la flotte de pétroliers 'fantômes' sur laquelle l'Iran compte pour transporter ses exportations de pétrole vers le marché. »

Cette entité américaine a affirmé : « L'administration Trump a sanctionné plus de 170 navires responsables du transport du pétrole et des produits pétroliers iraniens, ce qui a entraîné une augmentation des coûts pour les exportateurs de pétrole iraniens et une réduction des revenus de l'Iran pour chaque baril de pétrole vendu. »

Le Département du Trésor américain a également affirmé : « L'Office of Foreign Assets Control du Département du Trésor américain prend aujourd'hui des mesures supplémentaires contre la compagnie aérienne iranienne Mahan Air, qui a collaboré étroitement avec la Force Qods du Corps des Gardiens de la Révolution islamique (CGRI) pour armer et approvisionner des groupes terroristes soutenus par l'Iran à travers le Moyen-Orient. »