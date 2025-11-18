Trump affirme : La résolution sur Gaza contribue à la paix dans le monde !

Selon l'agence de presse Abna, le président américain Donald Trump a écrit dans un message sur le réseau social Truth Social : « Je félicite les peuples du monde pour le vote incroyable du Conseil de sécurité de l'ONU, je félicite la Mission de paix. »

Trump a déclaré que l'adoption de la résolution sur Gaza au Conseil de sécurité de l'ONU conduirait à une plus grande paix dans le monde entier.

Il a salué les Nations Unies, les 15 pays membres du Conseil de sécurité et les partisans de ce plan parmi les pays islamiques et arabes, notamment le Qatar, l'Égypte, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, l'Indonésie, la Turquie et la Jordanie, et a ajouté : « D'autres nouvelles passionnantes concernant les membres de la Mission et d'autres questions relatives à cette résolution seront annoncées dans les semaines à venir. »

La réunion du Conseil de sécurité de l'ONU s'est tenue lundi soir, heure de New York (mardi matin, heure de Téhéran), sur les projets des deux résolutions proposées par les États-Unis et la Russie concernant la bande de Gaza, et la résolution des États-Unis sur Gaza a été adoptée par 13 voix.

13 membres du Conseil de sécurité ont voté en faveur du projet de résolution américaine sur Gaza, tandis que les représentants de la Russie et de la Chine se sont abstenus. Cette résolution crée la base légale nécessaire à l'établissement d'une Mission de paix et d'une force internationale de stabilisation du cessez-le-feu à Gaza.