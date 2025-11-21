  1. Accueil
Kallas : « Nous avons sanctionné Dagalo » ; Nous cherchons à soutenir l'Ukraine

21 novembre 2025 - 20:53
Code d'info: 1752678
Source: ABNA
La cheffe de la politique étrangère de l'Union européenne, annonçant l'imposition de sanctions contre le commandant numéro deux des Forces de soutien rapide au Soudan, a déclaré : « Nous avons un plan clair en deux étapes : affaiblir la Russie et soutenir l'Ukraine. »

Selon l'agence de presse Abna, citant Al Jazeera, Kaja Kallas, la cheffe de la politique étrangère de l'Union européenne, a annoncé : « Nous avons sanctionné Abdel Rahim Dagalo, le commandant numéro deux des Forces de soutien rapide au Soudan. »

La responsable de la politique étrangère de l'UE a poursuivi à ce sujet : « Pour que tout plan de paix réussisse, ce plan doit avoir le soutien de l'Ukraine et de l'Europe. Les sanctions frappent durement la Russie, et d'autres actions sont en cours. Nous avons un plan clair en deux étapes : affaiblir la Russie et soutenir l'Ukraine. »

Kaja Kallas a ensuite affirmé : « La pression doit être exercée sur l'agresseur, et non sur la victime, car récompenser l'agression ne fait que l'encourager davantage. »

