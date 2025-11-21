Selon l'agence de presse Abna, Vassily Nebenzia a déclaré lors d'une session du Conseil de sécurité de l'ONU sur l'Ukraine : « Volodymyr Zelensky ordonne aux forces armées ukrainiennes de tenir leurs positions jusqu'au dernier soldat et n'est pas prêt à accepter la perte de villes ukrainiennes. »

Il a déclaré : « Malgré le fait qu'un nombre important de troupes ukrainiennes soient encerclées, malgré les pertes considérables, la mobilisation forcée et les risques pour les civils, le chef du régime de Kiev n'est pas disposé à accepter la perte de villes et empêche le retrait des troupes. »

Nebenzia a ajouté : « Ces tactiques de la direction ukrainienne n'ont rien à voir avec les réalités du champ de bataille et sont purement politiques. »