La majeure partie de la résolution du Conseil de sécurité sur Gaza contredit les droits du peuple palestinien

Selon l'agence de presse Ahl al-Bayt (AS) - Abna, le ministère des Affaires étrangères, en publiant une déclaration sur la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, a souligné : « Les rédacteurs de cette résolution ont délibérément ignoré la position et le rôle central des Nations Unies, ainsi que les résolutions antérieures de cette même organisation concernant la question palestinienne. »

Le texte de la déclaration du ministère des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran concernant la résolution du Conseil de sécurité sur Gaza est le suivant :

Le ministère des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran, tout en soutenant toute mesure régionale ou internationale visant à mettre fin au génocide et aux crimes du régime sioniste contre le peuple de Palestine et de Gaza, l'entrée effective de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza et le retrait complet des occupants sionistes, exprime sa sérieuse préoccupation concernant les dispositions de la résolution n° 2803 du Conseil de sécurité des Nations Unies.

Une grande partie des dispositions de cette résolution contredit les droits légitimes de la nation palestinienne et, en imposant une sorte de système de tutelle sur la bande de Gaza, prive la nation palestinienne de ses droits fondamentaux, en particulier le droit à l'autodétermination et à la formation d'un État palestinien indépendant avec Al-Qods Al-Sharif (Jérusalem Sainte) pour capitale.

Les rédacteurs de cette résolution ont délibérément ignoré la position et le rôle central des Nations Unies, ainsi que les résolutions antérieures de cette même organisation concernant la question palestinienne.

La République islamique d'Iran considère toute légitimation de l'occupation de la bande de Gaza par le régime sioniste agresseur, la division de Gaza et sa séparation de la géographie unifiée de la Palestine comme contraires aux aspirations du peuple palestinien et met en garde contre ses dangereuses conséquences.

Les forces internationales doivent opérer entièrement sous la supervision des Nations Unies, et leur devoir doit être de superviser la mise en œuvre du cessez-le-feu ainsi que l'entrée et la distribution de l'aide humanitaire internationale.

La République islamique d'Iran souligne la responsabilité de la communauté mondiale, en particulier des garants de l'accord de cessez-le-feu, de forcer le régime d'apartheid et d'occupation sioniste à mettre fin à l'occupation de la Palestine et à se retirer complètement de la bande de Gaza, et estime qu'aucune décision ne peut ni ne doit compromettre cette question.

La République islamique d'Iran souligne la légitimité de la résistance contre l'occupation, l'apartheid et le colonialisme conformément au droit international et considère la résistance comme la réponse légitime de la nation palestinienne à l'occupation continue du territoire palestinien et à l'agression continue du régime sioniste.

Elle insiste sur le fait que toute discussion sur le destin de la nation palestinienne, y compris sur la manière de gérer les territoires palestiniens, doit se faire dans le cadre de l'accord et du consensus national palestinien, et l'imposition de toute solution par des parties extérieures à cet égard est rejetée.

Dans la situation actuelle où le peuple palestinien à Gaza et en Cisjordanie est exposé au génocide, à la famine imposée et à l'anéantissement colonial, la fourniture d'une aide humanitaire, l'assistance et l'ouverture complète des points de passage sont la priorité absolue.

L'attente immédiate de la communauté mondiale est que, par une pression efficace sur le régime sioniste, elle empêche la poursuite des crimes et de l'occupation du régime sioniste ainsi que les violations flagrantes des droits des Palestiniens dans la bande de Gaza et en Cisjordanie, et soutienne la réalisation des droits fondamentaux de la nation palestinienne.