Secrétaire général adjoint du Hezbollah : Nous n'accepterons pas l'occupation d'un seul pouce du territoire libanais

Selon l'agence de presse ABNA, citant Al-Manar, le secrétaire général adjoint du Hezbollah libanais a examiné les derniers développements au Liban et dans la région lors de la cérémonie de discours marquant le premier anniversaire du martyre de « Mohammad Afif Al-Nabulsi », ancien responsable des médias du Hezbollah, et de ses camarades martyrs.

Cheikh Naïm Qassem a déclaré dans ce discours : « Le martyr Haj Mohammad Afif était un nom éminent dans le monde des médias et possédait une plume puissante dans l'écriture ainsi qu'un orateur compétent. Il était un immense trésor de culture, de conscience, de vision correcte et de persévérance sur le chemin. Le martyr Mohammad Afif a laissé une influence distinctive sur le travail médiatique du Hezbollah. »

Il a ajouté : « Après le martyre de Sayyed Hassan Nasrallah, Haj Afif a proposé de tenir des conférences de presse pour combler les lacunes médiatiques de cette période. J'ai accepté cette idée et lui ai demandé de m'envoyer les sujets qu'il allait aborder. Nous nous coordonnions constamment pour garantir le meilleur résultat possible et transmettre efficacement les messages que nous voulions faire passer à notre public et à l'ennemi. Ces conférences marquantes ont comblé des lacunes importantes. Haj Mohammad Afif est une figure médiatique engagée aux niveaux islamique, politique et de la Résistance. »

Le secrétaire général adjoint du Hezbollah a affirmé : « Le martyr Haj Mohammad Afif croyait que les médias mensongers et trompeurs ne créent ni chemin ni méthode et ne construisent aucune base. Cependant, les médias honnêtes satisfont la société et fournissent aux politiciens et au public un chemin précis pour leurs choix. Ce grand martyr appartenait à l'école des médias honnêtes qui reconnaissent le droit du peuple à connaître la vérité. »

Cheikh Naïm Qassem a fait remarquer : « Quelle image est plus claire que le droit de la Résistance à se défendre contre l'agression et les attaques israéliennes contre le Liban ? Nous devons renforcer notre domaine en surveillant ce qui est diffusé dans les médias. Le martyr Mohammad Afif a été martyrisé parce qu'il avait réussi à promouvoir l'idée et le récit du Hezbollah, qui reflète la réalité de la Résistance islamique et de ses partisans. »

Il a également déclaré : « Haj Mohammad, nous vous avons perdu. Vous étiez une personnalité éminente, un compagnon aimé et un ami proche du martyr Sayyed Hassan Nasrallah. Vous avez exercé une influence importante sur la scène médiatique. Ce martyr était un modèle d'analyse fiable et de reportage précis. L'ennemi a assassiné des journalistes et des professionnels des médias parce qu'ils avaient un impact réel sur la révélation de la vérité de la bataille et la présentation des faits et des réalités. »

Le secrétaire général adjoint du Hezbollah a ensuite souligné, en faisant référence aux développements au Liban : « Le Liban a obtenu son indépendance en endurant la souffrance et les difficultés. La France a directement cédé à la pression populaire, et le Liban a obtenu son indépendance. L'indépendance signifie la libération du territoire et l'opposition à la subordination face aux puissances étrangères. Nous n'accepterons pas la perte d'un seul pouce du territoire libanais. Le Liban doit être digne, libre et indépendant, et exempt de toute tutelle étrangère. »

Cheikh Qassem a noté : « La Résistance est une action visant à expulser l'occupant et est menée contre l'ennemi 'israélien'. Si nous sommes unis, les occupants quitteront notre terre, et nous pourrons arrêter l'agression, libérer les prisonniers et nous ne sombrerons pas dans la discorde et la division. Ce qui se passe au Liban est une agression manifeste et une première mesure visant à l'occuper. Cette agression est inacceptable pour tous, l'UNIFIL et l'armée libanaise, et la présence du régime d'occupation dans le sud du Liban est inacceptable. Le gouvernement libanais, avec toutes ses institutions, est responsable de l'élaboration de plans pour faire face à cette agression afin que nous puissions la combattre. »

Il a poursuivi : « Il est erroné que certains essaient de servir le projet 'israélien'. Le problème est l'agression, et non la Résistance, les institutions gouvernementales ou l'armée libanaise. Nous sommes partenaires dans ce pays et nous disons notre mot. Une grande partie du peuple et des forces politiques libanaises sont avec nous. Personne ne permettra à 'Israël' de commettre l'occupation et l'agression au Liban comme bon lui semble. L'accord de cessez-le-feu au Liban a été mis en œuvre unilatéralement et avec discipline pendant un an, mais Israël n'a pris aucune mesure pour le maintenir. »

Le secrétaire général adjoint du Hezbollah a déclaré : « Le déploiement des forces israéliennes au sud du fleuve Litani, malgré l'agression, est considéré comme une concession à ce régime. Si le gouvernement libanais essaie de faire des concessions pour mettre fin à l'agression, il se trompe. La présentation de propositions unilatérales au régime sioniste n'a donné aucun résultat. (Ô hommes d'État libanais) Essayez de dire 'Non' à l'ennemi sur la base des droits du Liban, et unissons-nous. Ensemble, nous consoliderons notre indépendance, libérerons à nouveau notre terre et réaliserons à nouveau l'indépendance. Nous, Musulmans et Chrétiens, nous tiendrons unis contre l'ennemi et son partisan, l'Amérique. Nous revendiquons nos droits, et c'est notre droit en tant que participants à ce gouvernement d'obtenir ces droits, et ce droit appartient à tout le peuple libanais. »

Cheikh Naïm Qassem a affirmé que « la domination américaine sur le Liban est un danger très sérieux », et a précisé : « L'Amérique est le soutien du régime israélien agresseur et guide ce régime en matière d'agression. Lorsque les émissaires internationaux nous rencontrent, ils disent que vous avez le droit, mais Israël est l'agresseur et l'Amérique le soutient. »