Wall Street Journal : La popularité du Hamas à Gaza a augmenté après le cessez-le-feu

Selon l'agence de presse ABNA, le journal américain Wall Street Journal a fait état de l'augmentation de la popularité du mouvement Hamas parmi les Palestiniens de Gaza depuis le cessez-le-feu, et a écrit que cela constituait un défi pour le plan du président américain Donald Trump visant à établir un cessez-le-feu à Gaza par le désarmement de ce mouvement.

Selon le journal, le mois dernier, alors que le cessez-le-feu se consolidait et que les forces israéliennes se retiraient, les combattants du Hamas sont réapparus dans les rues en tant que forces de police et de sécurité intérieure, patrouillant et ciblant les criminels.

Hazem Surour, un homme d'affaires de la ville de Gaza, a déclaré que personne d'autre que le Hamas ne peut arrêter l'effondrement de la sécurité, le vol et l'anarchie, et c'est pourquoi les gens le soutiennent.

Selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, avant le cessez-le-feu, plus de 80 % de l'aide humanitaire fournie par l'ONU et ses agences partenaires était confisquée par des bandes armées à Gaza.

Le mois dernier, cependant, le taux de vol a diminué à environ la moitié des cargaisons, ce qui est dû à l'augmentation du flux d'aide et à la prévention des crimes par la police du Hamas en uniforme bleu.

Le journal estime que la baisse du taux de criminalité et le soutien continu à la résistance armée contre le régime sioniste ont permis au Hamas de restaurer son image et d'exercer un meilleur contrôle sur la bande de Gaza, de sorte que, selon les sondages, de nombreux Palestiniens et analystes dans différentes régions de Gaza ont une vision plus pragmatique de ce groupe armé.

Dans un sondage publié le mois dernier par le Centre palestinien de recherche politique et d'enquête, 51 % des habitants de Gaza interrogés ont exprimé une opinion positive sur la performance du mouvement Hamas pendant la guerre, un chiffre en augmentation par rapport aux périodes précédentes.

Le Wall Street Journal a ajouté que l'augmentation du soutien palestinien au Hamas pourrait compliquer les efforts visant à faire passer le plan Trump à la deuxième phase.

Selon le rapport, la majorité des Palestiniens participant au sondage se sont opposés à la demande du plan Trump de désarmer le Hamas. La majorité des participants à ce sondage s'opposent également à l'entrée d'une force internationale chargée du désarmement du mouvement.