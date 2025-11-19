Iran dément Trump: aucune négociation Iran–États‑Unis

Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : S’adressant à la presse, Esmail Baqai a qualifié de « sans fondement » les propos de M. Trump évoquant une relance des discussions bilatérales. Il a précisé qu’aucun canal, ni direct ni indirect, n’est ouvert avec Washington à ce stade, et que les spéculations médiatiques ne reflètent « aucune réalité diplomatique ». Selon lui, la position de la République islamique d’Iran reste claire: la diplomatie doit reposer sur le respect mutuel et l’égalité souveraine des États, non sur la pression.

Le porte-parole a rappelé que toute perspective d’échange crédible nécessite des gestes concrets de la partie américaine, au premier rang desquels la fin des mesures coercitives unilatérales, le respect des engagements internationaux et la fourniture de garanties vérifiables. « Tant que la pression illégale persiste, parler de négociation relève de la rhétorique, pas de la réalité », a-t-il insisté.

Évoquant le dossier nucléaire, Baqai a souligné l’attachement de l’Iran au TNP et le caractère exclusivement pacifique de son programme. Il a dénoncé l’usage « politisé » de la question nucléaire comme prétexte pour justifier des politiques de pression, tout en réaffirmant la disponibilité de Téhéran pour une coopération technique transparente avec les instances internationales dans un climat exempt de menaces.

Interrogé sur les prétendues médiations, le porte-parole a remercié les pays qui œuvrent de bonne foi à la désescalade, mais a répété qu’« il n’existe actuellement aucun processus de négociation en cours ». Il a indiqué que l’Iran suit une politique étrangère équilibrée, fondée sur la sécurité régionale, la coopération gagnant‑gagnant et la défense des droits légitimes du peuple iranien.

Baqai a enfin considéré que les déclarations de M. Trump « répondent davantage à des objectifs de politique intérieure américaine qu’à une recherche sincère de solution diplomatique ». Il a souligné que Téhéran continuera à répondre par la diplomatie et le droit, tout en se réservant le droit de réagir aux actes hostiles conformément à la Charte des Nations unies.

