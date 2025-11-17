Nouveaux mouvements militaires du régime sioniste dans le sud de la Syrie

Selon l'agence de presse ABNA, citant Al Mayadeen, des sources syriennes ont fait état de nouveaux mouvements du régime sioniste dans le sud de la Syrie.

Des sources locales syriennes ont signalé l'entrée d'une patrouille militaire israélienne dans le village d'Al-Samadaniyah dans la banlieue de Quneitra, l'établissement d'un poste de contrôle près de l'école du village et la fouille des passants.

Ces sources ont également indiqué l'établissement d'un autre poste de contrôle par les militaires du régime sioniste sur la route d'Al-Samadaniyah à Khan Arnabah dans la banlieue de Quneitra.

Ceci intervient après que les militaires du régime sioniste soient également entrés hier dans le village de Ma'ariyah dans le bassin du Yarmouk, dans la banlieue ouest de Daraa, et aient procédé à des tirs nourris vers la banlieue ouest de ce village.

Il convient de noter que le régime sioniste a lancé des attaques massives contre la Syrie depuis la chute de l'ancien régime syrien, et il y a quelque temps, sous prétexte de soutenir les Druzes, il a bombardé des zones de Damas.

Depuis la chute du régime de Bachar al-Assad, l'armée de ce régime a traversé la ligne de démarcation entre la région du Golan occupé et la Syrie et a poursuivi l'occupation des zones proches du Golan dans les provinces de Daraa et Quneitra.