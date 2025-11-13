Nouvelles Sanctions Américaines Contre l'Iran

Selon l'agence de presse Abna, le Département du Trésor américain a rendu publiques de nouvelles sanctions concernant l'Iran ce mercredi.

Le site web du Département du Trésor américain a affirmé à ce sujet : « Aujourd'hui, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor des États-Unis cible de sanctions 32 individus et entités basés en Iran, aux Émirats Arabes Unis, en Turquie, en Chine, à Hong Kong, en Inde, en Allemagne et en Ukraine, qui gèrent de multiples réseaux d'approvisionnement pour soutenir la production de missiles balistiques et de drones (UAV) iraniens. »

Selon la déclaration de ce site web, John C. Hurley, le sous-secrétaire adjoint au Trésor américain chargé du Terrorisme et du Renseignement financier, a affirmé : « Partout dans le monde, l'Iran utilise les systèmes financiers pour se procurer des composants pour ses programmes nucléaires et d'armes conventionnelles ! Sur ordre du président Trump, nous exerçons une pression maximale sur l'Iran pour mettre fin à la menace nucléaire de Téhéran. »

L'affirmation de Washington survient alors que l'Iran a maintes fois déclaré que le programme de missiles et de drones de Téhéran est uniquement de nature défensive et que son programme nucléaire est pacifique.

Ceci se produit alors que, ces derniers mois et au milieu des consultations indirectes entre Téhéran et Washington, les États-Unis et les occupants sionistes ont agressé l'Iran, en violation de toutes les conventions internationales.