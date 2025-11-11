Discours du cheikh Naïm Qassem: unité nationale et Résistance face aux violations du régime sioniste au Sud-Liban

Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : Beyrouth — Aujourd’hui, le cheikh Naïm Qassem a dénoncé la poursuite des attaques contre le Sud-Liban et les violations répétées du cessez-le-feu par le régime sioniste, soulignant que « la guerre n’a jamais cessé » malgré les arrangements temporaires. Selon lui, les trêves successives ont été instrumentalisées par l’ennemi comme de simples calculs tactiques, sans intention réelle de cesser l’agression ni de respecter pleinement les engagements pris au titre de la résolution 1701 du Conseil de sécurité.

Insistant sur le cadre légal et national, le cheikh Qassem a rappelé que la Résistance islamique au Liban agit en coordination avec les institutions du pays pour défendre la souveraineté, la population et les infrastructures civiles. Il a affirmé que la protection des habitants du Sud et la dissuasion des agressions exigent une réponse ferme, proportionnée et conforme au droit de légitime défense, tant que l’ennemi persiste dans ses violations terrestres, aériennes et maritimes.

Le dirigeant a rejeté les pressions visant à transformer la question des armes de la Résistance en monnaie d’échange politique. « Le dossier de la défense nationale ne se traite ni sous la contrainte ni au gré de manœuvres médiatiques; il relève d’une stratégie intégrée qui associe l’armée, l’État et la Résistance », a-t-il déclaré, ajoutant que toute tentative de « désarmement » unilatéral servirait exclusivement l’ennemi et affaiblirait la sécurité du pays.

Évoquant les initiatives de médiation, le cheikh Qassem a salué les efforts sincères visant à éviter une escalade régionale, tout en soulignant que les solutions durables passent par l’arrêt total des violations, le respect des frontières internationalement reconnues et l’application intégrale de la résolution 1701. Il a mis en garde contre les « illusions de négociations » sans garanties réelles, estimant que l’ennemi cherche à imposer de nouveaux paramètres politiques au détriment du Liban.

Le cheikh Qassem a également exprimé la solidarité de la Résistance avec Gaza et les peuples opprimés, rappelant que la protection des civils et l’acheminement de l’aide humanitaire relèvent d’obligations non négociables du droit international humanitaire. « Nous soutenons toute démarche impartiale qui protège les innocents et met fin à l’agression », a-t-il dit.

Clôturant son intervention, il a appelé toutes les forces politiques libanaises à resserrer les rangs, à éviter les surenchères et à privilégier l’intérêt national. « L’unité, la patience et la résilience de notre peuple sont la clé pour traverser cette phase, défendre notre souveraineté et préserver l’avenir des générations. »

