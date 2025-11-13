  1. Accueil
Le Récit de la Russie sur les Axes des Consultations entre Lavrov et Araghchi

13 novembre 2025 - 10:54
Source: ABNA
Moscou a déclaré, concernant les consultations entre les ministres des Affaires étrangères de l'Iran et de la Russie : Les ministres des Affaires étrangères des deux pays ont échangé leurs points de vue sur les questions bilatérales actuelles et les sujets régionaux.

Selon l'agence de presse Abna, citant l'agence de presse Spoutnik, le ministère des Affaires étrangères de Russie a publié une déclaration ce mercredi, annonçant : « Une conversation téléphonique a eu lieu entre le ministre des Affaires étrangères de Russie, Sergueï Lavrov, et le ministre des Affaires étrangères de l'Iran, Abbas Araghchi. »

La déclaration publiée par le ministère russe des Affaires étrangères à ce sujet indique : « Les ministres des Affaires étrangères des deux pays ont échangé leurs points de vue sur les questions bilatérales actuelles et les sujets régionaux. »

La déclaration a ajouté : « Au cours de cette consultation téléphonique, les ministres des Affaires étrangères de l'Iran et de la Russie ont également appelé Kaboul et Islamabad à poursuivre les pourparlers pour résoudre les différends par des méthodes diplomatiques et des approches axées sur le dialogue. »

