Le Récit de la Russie sur les Axes des Consultations entre Lavrov et Araghchi

Selon l'agence de presse Abna, citant l'agence de presse Spoutnik, le ministère des Affaires étrangères de Russie a publié une déclaration ce mercredi, annonçant : « Une conversation téléphonique a eu lieu entre le ministre des Affaires étrangères de Russie, Sergueï Lavrov, et le ministre des Affaires étrangères de l'Iran, Abbas Araghchi. »

La déclaration publiée par le ministère russe des Affaires étrangères à ce sujet indique : « Les ministres des Affaires étrangères des deux pays ont échangé leurs points de vue sur les questions bilatérales actuelles et les sujets régionaux. »

La déclaration a ajouté : « Au cours de cette consultation téléphonique, les ministres des Affaires étrangères de l'Iran et de la Russie ont également appelé Kaboul et Islamabad à poursuivre les pourparlers pour résoudre les différends par des méthodes diplomatiques et des approches axées sur le dialogue. »