Naim Qassem : Les États-Unis veulent mettre fin au rôle de la Résistance par l'intermédiaire d'Israël

Selon l'agence de presse Abna, citant Al Mayadeen, Cheikh Naim Qassem, le secrétaire général adjoint du Hezbollah libanais, a annoncé dans son discours lors de la Journée du Martyr sous le slogan « Quand nous devenons martyrs, nous gagnons » : Ce jour de fête sera général au Liban, et nous avons choisi que les gens se rassemblent en 11 points dans différentes régions du sud, y compris Beyrouth, Baalbek, Hermel, Karak, Muaysera, Deir Qanoun An-Nahr, Harith, Mashghara, Nabatiyeh, Qadiyeh et Kafarman.

Le secrétaire général adjoint du Hezbollah libanais a poursuivi : Le Hezbollah a été fondé sur les principes du Jihad, de la dignité, de la gloire du Liban et du soutien à la Palestine. De 2000 à 2023, nous étions dans un état de dissuasion. La « Première Bataille » a servi de barrière contre l'agression israélienne, qui a été stoppée à des frontières spécifiques dans le sud du Liban. L'accord d'octobre pour le déploiement de l'armée libanaise au sud du Litani est acceptable pour la Résistance. Nous sommes victorieux car l'armée libanaise est présente au sud du fleuve Litani, ce sont nos fils. Dans cet accord, nous sommes gagnants car le gouvernement s'est engagé à jouer son rôle. Les États-Unis n'ont pas mis en œuvre leurs engagements par l'intermédiaire d'Israël, car le Liban retrouvera sa liberté et sa dignité en cas de retrait israélien.

Cheikh Naim Qassem a déclaré : Les États-Unis et Israël s'ingèrent dans l'avenir du Liban et dictent son armée, son économie, sa politique et sa position. Les États-Unis, par l'intermédiaire d'Israël, veulent mettre fin au rôle de la Résistance libanaise et l'exposer à l'agression.

Il a affirmé : Nous ne nous rendrons pas et nous ne déposerons pas nos armes.

Cheikh Qassem a également déclaré : Israël est entré au Liban en 1982 sous prétexte d'expulser les groupes palestiniens, mais le Liban est resté sous son occupation jusqu'en 2000. Israël a créé ce qu'il a appelé l'« Armée du Liban Libre », puis a changé son nom en « Armée du Sud-Liban » pour donner l'impression que le problème au Liban était interne et n'avait aucun lien avec Israël ; Israël s'est retiré du Liban en 2000 de manière humiliante sous les coups de la Résistance et grâce au martyr Ahmad Qasir et à ses frères.

Cheikh Qassem a également dit : Le Hezbollah a été créé sur l'idée du Jihad, de la dignité, de la gloire du Liban et du soutien à la Palestine, et de 2000 à 2023, nous sommes en état de dissuasion. La bataille de « Ouli al-Baas » a été un obstacle contre l'assaut israélien et a arrêté ce régime à des frontières spécifiques dans le sud du Liban.

Il a continué : L'accord de novembre a un prix acceptable pour la Résistance, car il inclut le déploiement de l'armée libanaise au sud du fleuve Litani. Nous bénéficions de la présence de l'armée libanaise au sud du Litani car ce sont nos fils. Nous sommes les gagnants dans cet accord car le gouvernement s'est engagé à jouer son rôle.

Le secrétaire général adjoint du Hezbollah a souligné : Les États-Unis n'ont pas tenu leurs engagements, car en cas de retrait israélien, le Liban retrouvera également sa liberté et sa dignité. Les États-Unis et Israël s'ingèrent dans l'avenir du Liban, et dans la manière dont doivent être son armée, son économie, sa politique et ses positions. Les États-Unis, par l'intermédiaire d'Israël, veulent mettre fin au rôle de résistance du Liban et exposer ce pays aux agressions. Ils font pression sur le gouvernement pour qu'il fasse des concessions sans rien recevoir ni aucune garantie en retour, mais le font en attisant les dissensions et en donnant carte blanche à Israël.

Cheikh Naim Qassem a poursuivi : Israël cherche à dominer le Liban et à ce que ce pays devienne l'arrière-cour d'Israël pour l'expansion de ses colonies dans le cadre du plan du « Grand Israël ». Ils inventent chaque jour de nouveaux prétextes, allant du désarmement à la restauration de la capacité de résistance et au financement, alors que leur problème principal est l'existence même de la Résistance.