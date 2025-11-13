  1. Accueil
Al Mayadeen a dévoilé une version du rapport de coopération de l'Iran avec l'Agence

13 novembre 2025 - 10:55
Source: ABNA
La chaîne Al Mayadeen a obtenu une copie d'un rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) qui confirme la coopération de l'Iran avec cette institution internationale.

Selon l'agence de presse Abna, la chaîne Al Mayadeen a annoncé avoir reçu une copie du rapport de "Rafael Grossi", le directeur général de l'AIEA, concernant le respect par l'Iran du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires et de l'accord du Caire concernant le programme nucléaire de Téhéran.

Selon le rapport d'Al Mayadeen, "l'Iran a informé l'Agence que toute coopération avec l'AIEA sera subordonnée à une décision du Conseil suprême de la sécurité nationale iranien."

Al Mayadeen a ajouté : "Le rapport de Grossi indique que l'Agence a perdu sa connaissance continue des stocks de matières nucléaires iraniennes que le pays avait précédemment déclarées."

La chaîne de télévision a cité Grossi, qui aurait déclaré : "Le manque de connaissance et l'incapacité de l'Agence à vérifier la quantité d'uranium hautement enrichi que l'Iran a produit et accumulé sont une source de sérieuse préoccupation."

