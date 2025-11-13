Al Mayadeen a dévoilé une version du rapport de coopération de l'Iran avec l'Agence

Selon l'agence de presse Abna, la chaîne Al Mayadeen a annoncé avoir reçu une copie du rapport de "Rafael Grossi", le directeur général de l'AIEA, concernant le respect par l'Iran du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires et de l'accord du Caire concernant le programme nucléaire de Téhéran.

Selon le rapport d'Al Mayadeen, "l'Iran a informé l'Agence que toute coopération avec l'AIEA sera subordonnée à une décision du Conseil suprême de la sécurité nationale iranien."

Al Mayadeen a ajouté : "Le rapport de Grossi indique que l'Agence a perdu sa connaissance continue des stocks de matières nucléaires iraniennes que le pays avait précédemment déclarées."

La chaîne de télévision a cité Grossi, qui aurait déclaré : "Le manque de connaissance et l'incapacité de l'Agence à vérifier la quantité d'uranium hautement enrichi que l'Iran a produit et accumulé sont une source de sérieuse préoccupation."