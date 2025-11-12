Condamnation de l'acte terroriste au Pakistan

Selon l'agence de presse Abna, Ismail Baghaei, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, a condamné dans les termes les plus fermes l'acte terroriste perpétré devant un complexe judiciaire à Islamabad, au Pakistan, qui a entraîné la mort et la blessure d'un certain nombre de personnes.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a présenté ses condoléances au peuple et au gouvernement du Pakistan, en particulier aux familles des victimes, et a imploré Dieu Tout-Puissant d'accorder rétablissement et santé aux blessés de l'incident.

Faisant référence à la position de principe de la République islamique d'Iran de condamnation catégorique de toutes les formes et manifestations de terrorisme et d'extrémisme violent, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a souligné la nécessité de lutter contre le phénomène odieux du terrorisme et de l'éradiquer, notamment en renforçant la coopération régionale.