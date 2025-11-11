Le peuple palestinien rejette l'imposition et exige la dignité 

Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : La figure de Mahmoud Abbas et son entourage, mené par Hussein al-Sheikh, incarnent aujourd'hui l'épuisement d'un projet qui a perdu toute légitimité, toute essence et tout lien avec la résistance.

Tandis que Gaza résiste dans le sang, que la Cisjordanie est en proie aux arrestations, aux assassinats et aux confiscations de terres, l'Autorité palestinienne continue de se coordonner avec l'occupant et de réprimer toute voix libre sur son territoire. Ce qui était présenté comme un pas vers l'indépendance est devenu un instrument de contrôle interne au service des intérêts de l'occupant et des puissances qui le soutiennent.

Le rejet populaire d'Abbas ne se limite pas à une simple question de noms : c'est le cri d'un peuple las des intermédiaires, des faux représentants qui négocient tandis que la terre palestinienne se morcelle. C'est l'affirmation que la légitimité ne découle pas d'accords signés dans des bureaux diplomatiques, mais du sacrifice de celles et ceux qui défendent chaque pouce de Palestine, de Gaza à Beit Jala, de Jénine à Jérusalem.

Aujourd'hui, la jeunesse palestinienne exige une nouvelle représentation, née du cœur du peuple, affranchie de la corruption et de la servilité, un leadership qui parle le langage de la dignité et de la résistance.

L'UPAL réaffirme sa position : aucun leadership imposé ne peut se substituer à la volonté du peuple palestinien, qui demeure inébranlable dans son droit à la pleine liberté et au retour. L'histoire n'absoudra pas ceux qui trahissent cette cause.

Union palestinienne d'Amérique latine - UPAL

9 novembre 2025

