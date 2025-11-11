L'armée libanaise rejette la demande effrontée de Tel Aviv

Selon l'agence de presse ABNA, Reuters a rapporté, citant trois responsables de la sécurité libanaise et deux responsables sionistes, que l'armée libanaise avait rejeté la demande effrontée du régime sioniste de fouiller les zones du sud du pays maison par maison à la recherche d'armes.

Selon ce rapport, le régime sioniste a demandé au Liban ces dernières semaines de prendre cette mesure pour désarmer le Hezbollah, mais l'armée du pays a souligné que de telles actions pourraient conduire au déclenchement de conflits internes.

Les responsables libanais ont souligné dans une conversation avec Reuters que Tel Aviv exige de Beyrouth une fouille maison par maison, mais que cela n'arrivera jamais.

Néanmoins, l'armée libanaise, conformément aux diktats des États-Unis et du régime sioniste, a affirmé pouvoir déclarer le sud du Liban exempt des armes du Hezbollah d'ici la fin de l'année civile en cours.

Ceci alors que les attaques terrestres et aériennes du régime sioniste contre le Liban se poursuivent, malgré l'application d'un cessez-le-feu entre les deux parties.