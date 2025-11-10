Détails de la visite d'une délégation russe de haut niveau en Égypte

Selon l'agence de presse Abna citant Sputnik, le service de presse du Conseil de sécurité de la Russie a annoncé que « Sergueï Choïgou », secrétaire du Conseil de sécurité de la Russie, est arrivé au Caire dimanche à la tête d'une délégation interinstitutions pour des entretiens avec les hauts dirigeants politiques et militaires égyptiens.

À l'aéroport, Choïgou a été accueilli par « Faiza Abou El Naga », conseillère du président égyptien pour la sécurité nationale, et « Gueorgui Borissenko », ambassadeur de Russie en Égypte.

Selon ce rapport, la délégation russe doit rencontrer le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, la conseillère du président « Faiza Abou El Naga », le ministre égyptien des Affaires étrangères « Badr Abdel Atty », le ministre de la Défense et des Industries militaires « Abdel Moneim Saker » et d'autres responsables de la sécurité égyptienne.

Cette délégation russe comprend des représentants du ministère de l'Intérieur, du ministère des Affaires étrangères, du ministère de la Justice, de l'Industrie et du Commerce, du Service fédéral de coopération militaro-technique, de Roscosmos, de Rosatom et d'autres.

La coopération bilatérale, incluant les relations militaires et militaro-techniques, le dialogue entre les forces de l'ordre et les services spéciaux (sécurité de l'information et lutte contre le terrorisme) et les projets stratégiques dans les domaines du commerce, de l'énergie et de la sécurité alimentaire, sont à l'ordre du jour de ces rencontres.