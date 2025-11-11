Attaque terroriste contre une académie militaire au Pakistan

Selon l'agence de presse ABNA citant Dawn News, les Relations Publiques de l'Armée Pakistanaise (ISPR) ont annoncé qu'aujourd'hui, lundi, lors d'une attaque contre l'Académie « Cadet Wana » à Waziristan du Sud, alors que les forces de sécurité menaient une opération de nettoyage dans ce centre de formation, au moins 2 terroristes ont été tués.

L'unité médiatique de l'armée a déclaré que la tentative initiale des terroristes de s'infiltrer dans le complexe sécurisé avait été déjouée par « la réaction vigilante et décisive de nos propres forces ».

Cependant, les assaillants ont ensuite percuté la porte principale de l'académie militaire avec un véhicule piégé, ce qui a provoqué son effondrement et endommagé la structure adjacente.

Les terroristes ont ensuite pénétré dans le centre de formation et « ont été piégés dans le bloc administratif de l'académie ».

Les Relations Publiques de l'Armée Pakistanaise ont ajouté : « Nos propres forces, faisant preuve d'un courage inébranlable et d'une supériorité professionnelle, ont engagé le combat avec les assaillants avec précision. »