Selon l'agence de presse Abna, citant Shahab, le journal Marker a rapporté que le nombre de Sionistes fuyant les territoires occupés a augmenté de 50 % au cours des deux dernières années; tandis que le nombre de Sionistes qui sont retournés dans cette région est très faible.

Le rapport ajoute que le nombre de Sionistes ayant fui les territoires occupés atteindra 56 000 personnes d'ici septembre 2025, ce qui indique une intensification du phénomène de migration inverse depuis cette région.

Le rapport souligne que la majorité des migrants sont des Sionistes éduqués, et que la plupart de ceux qui se rendent dans les territoires occupés sont des Ukrainiens touchés par la guerre.

Ce rapport décrit la guerre de Gaza et ses profondes conséquences sur les territoires occupés comme les raisons les plus importantes de l'intensification de la migration inverse.