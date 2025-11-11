Trump : Nous sommes sur le point de conclure un accord différent avec l'Inde

Selon l'agence de presse ABNA citant Al Jazeera, le président américain Donald Trump a déclaré : L'Inde est notre partenaire le plus solide dans la région indo-pacifique.

Il a ajouté : Nous sommes sur le point de conclure un accord avec l'Inde qui diffère des accords passés.

Quelques jours auparavant, Trump, affirmant que le Premier ministre indien Narendra Modi était son ami, a déclaré : L'Inde a réduit ses achats de pétrole auprès de la Russie.

Il a également annoncé qu'il prévoyait de se rendre dans ce pays l'année prochaine à l'invitation du Premier ministre indien.

Plus tôt cette année, Trump avait imposé des droits de douane de 50 % sur les exportations indiennes vers les États-Unis afin de forcer New Delhi à cesser d'acheter du pétrole à la Russie.

Cela avait exacerbé les tensions entre les deux parties.